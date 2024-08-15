Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Ağustos 2024 16:02
İKM olup adliyede geçici görevle çalışan var mı bildiğiniz ?

zaruri hallederden ötürü adliyeye geçici görev istemeyi düşünüyorum. gitmem gereken ilçede ceza infaz kurumu yok. bir bilginiz veya çalışan var mı ?

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