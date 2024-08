Hayat Şartları , İnsanlar

11 tane icram vardı şimdi 1 tane kaldı bu süreçte evliliğim bitti. Bende bittim tabi haliyle yaşamak zul geliyor şu aralar. Tabi stres şu bu derken saçımda, sakalımda aklar çıktı. Kendimden de hayattan da nefes almaktan da bıkmış durumdayım. O kadar çok üzerime geliyor ki her şey aldığım nefes bana harammış gibi. Çevre değiştireyim diyorum tayin isteyip o zaman da çocuğumdan nasıl uzak olacağım diye düşünüyorum. Aklımda bitip tükenmek bilmeyen sorular. Kendimle baş başa kaldığım zaman durup o kadar çok şeye ah ediyorum ki hiç bir anlamı olmuyor tabi. Nasılsın diye sorulduğunda derdinle dertlenecek bi insan bulmak o kadar zorlaştı ki artık. Kimseyi ne görmek ne duymak ne de konuşmak istiyorum. Her gün acı çekerek milim milim ölüyormuşum gibi hissediyorum. Durup durup ağlama nöbetleri geçiriyorum evin içinde. Günde 1 paketten fazla sigara içiyorum. Hayatımı düzene sokamıyorum ve o kadar ümitsizim ki hiç düzelmeyecekmiş gibi geliyor artık. Ve ben çok yoruldum artık. Ailesiz olmaktan, toparlanamamaktan, İnsanlardan, değişmeyeceğini düşündüğüm kısır döngüde dönüp duran ekonomik şartlardan, umutsuz ,ümitsiz ve beklentisiz geçen her yeni güne başlamak istemiyorum artık. Bu kadar huzursuz ve mutsuz olacağım hayatta aklımın ucundan geçmezdi. O kadar neşeli ve güler yüzlü bi insandım ki hayat ışığım söndü. Kalbim paramparça , ruhum ızdırap içinde ve ben böyle bi yaşamı sanırım artık hazmedemiyorum ve istemiyorum.