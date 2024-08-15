Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Ağustos 2024 16:11
Sağlık alan dışı tayin mümkün mü

İstanbulda kadrolu hemşireyim, izmir deü de İİBF iktisat bölümü okuyorum. İzmir e tayinim mümkün müdür? Teşekkürler iyi forumlar

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