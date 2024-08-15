Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Ağustos 2024 18:33
İstanbuldan Trabzona Becayiş
Merhaba arkadaslar. Ben 3 buçuk yıldır Istanbul kucukcekmecede hemsire olarak çalışıyorum. Trabzonda hemsire olarak çalışan arkadaşlar İstanbula becayiş yapabilirler mi?

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