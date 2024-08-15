Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Ağustos 2024 20:04
Maymun çiçeği ülkemizde. Okullar tehlikeye girer mi?

çoğu kaynaklarda bu virüs ülkemize gelmiş deniyor. yine kışın uzaktan eğitim yolları gözüktü sanki.


fenogretmeniyim
Şube Müdürü
15 Ağustos 2024 20:22

corona sahtekarlığından yeterince akıllanamadı millet. zararın haddi hesabı yok. ama öğretmenler heyecanla uzaktan eğitim bekler


berkaydal
Memur
15 Ağustos 2024 20:26

Tedavi ol. Öğretmen düşmanlığı seni yer bitirir.

fenogretmeniyim, 45 dk. önce

corona sahtekarlığından yeterince akıllanamadı millet. zararın haddi hesabı yok. ama öğretmenler heyecanla uzaktan eğitim bekler


fenogretmeniyim
Şube Müdürü
15 Ağustos 2024 20:40

rumuz okumaktan aciz.

berkaydal, 41 dk. önce

Tedavi ol. Öğretmen düşmanlığı seni yer bitirir.


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
15 Ağustos 2024 20:41
kardeşim önce insan ol okumayı öğren.
fenogretmeniyim, 45 dk. önce

corona sahtekarlığından yeterince akıllanamadı millet. zararın haddi hesabı yok. ama öğretmenler heyecanla uzaktan eğitim bekler


fenogretmeniyim
Şube Müdürü
15 Ağustos 2024 20:45

pandemi döneminde kapanmayı en çok destekleyen öğrenciler ve öğretmenlerdi yalan mı?

pandemi dönemininn eğitimdeki zararları yalan mı?

maddi zararları yalan mı?

şaşkın tarihçi, 26 dk. önce
kardeşim önce insan ol okumayı öğren.

AyzıtBörte80
Aday Memur
15 Ağustos 2024 20:46
yalan..
fenogretmeniyim, 22 dk. önce

pandemi döneminde kapanmayı en çok destekleyen öğrenciler ve öğretmenlerdi yalan mı?

pandemi dönemininn eğitimdeki zararları yalan mı?

maddi zararları yalan mı?


berkaydal
Memur
15 Ağustos 2024 20:47

İstersen öğretmenaşığı diye nick al. Yaptığın şey apaçık düşmanlık. Ya da yaptığın düşmanlığın farkında olmayacak kadar kafan basmıyor. Seç.

fenogretmeniyim, 27 dk. önce

rumuz okumaktan aciz.


Hagiasophia
Aday Memur
15 Ağustos 2024 20:48
Ogretmenim ama asla uzaktan olmasini istemem. Gercekten her anlamda cok zordu.

AyzıtBörte80
Aday Memur
15 Ağustos 2024 20:49
Sağlık her şeyden önemli. önlemler bir an evvel alınmalı. okullar tehlike arz ediyor.. iç içeyiz sonuçta. geçen seferki gibi olmasın geç kalınmadan tedbirimizi almamız lazım. kış bile çok geç olabilir tedbirler için..

berkaydal
Memur
15 Ağustos 2024 20:50

Öğretmenler odasında oturan, öğretmenlerle iki dakika muhabbet eden biri kapanma işlerinden uzaktan eğitimden en çok öğretmenlerin şikayet ettiğini bilir. Bizim okulda öğretmenler ne kapanma istiyor ne uzaktan eğitim. Öğretmen düşmanlarına anlatamazsın bunu. O dönem herkesin sağlık konusunda korkuları endişeleri oldu. İnsanları korku ve dehşet içinde bıraktılar.


fenogretmeniyim
Şube Müdürü
15 Ağustos 2024 20:54

bence sen de derslerden kaçıp eğitimi umursamayan tayfadan olduğun için yorumum işine gelmedi ve öğretmen olmadığımı iddia ederek ya da diğer saçma iddalarla egonuzu tatmin ediyorsunuz.

berkaydal, 20 dk. önce

İstersen öğretmenaşığı diye nick al. Yaptığın şey apaçık düşmanlık. Ya da yaptığın düşmanlığın farkında olmayacak kadar kafan basmıyor. Seç.


berkaydal
Memur
15 Ağustos 2024 21:00

Öğretmen değilsin demedim. Öğretmen düşmanısın dedim. Yazdıklarını başkası yazmaz. Hayır düşman değilim diyorsan ikinci seçenek.

Sen iki gün önce eski öğretmenler çocuklara banyo yaptırırdı diye öven adamsın. Hatırladım seni. Senin seçmene gerek kalmadı. Seçenek belli.

Senin eğitime bu saatten sonra tek bir davranışla faydan olur. Susarak.

İdarecisin anladığım kadarıyla. Allah seninle çalışmak zorunda kalanlara sabır versin.

fenogretmeniyim, 13 dk. önce

bence sen de derslerden kaçıp eğitimi umursamayan tayfadan olduğun için yorumum işine gelmedi ve öğretmen olmadığımı iddia ederek ya da diğer saçma iddalarla egonuzu tatmin ediyorsunuz.


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
15 Ağustos 2024 21:02
arkadaşlar işi öğretmen boyutunda değerlendirmeyin. ciddi bir sorun olacak gibi.
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