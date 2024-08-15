Maymun çiçeği ülkemizde. Okullar tehlikeye girer mi?

Sağlık her şeyden önemli. önlemler bir an evvel alınmalı. okullar tehlike arz ediyor.. iç içeyiz sonuçta. geçen seferki gibi olmasın geç kalınmadan tedbirimizi almamız lazım. kış bile çok geç olabilir tedbirler için..

Sağlık her şeyden önemli. önlemler bir an evvel alınmalı. okullar tehlike arz ediyor.. iç içeyiz sonuçta. geçen seferki gibi olmasın geç kalınmadan tedbirimizi almamız lazım. kış bile çok geç olabilir tedbirler için..