Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Ağustos 2024 22:09
4/B Büro Personeli - Tıbbi Sekreter

4/B Sözleşmeli büro personeli olarak çalışan biri Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) olarak atanırsa 1 sene kuralına takılmadan geçebilir mi?

Çok Yazılan Konular

4A sözleşmeliden 4B sözleşmeliye geçişÜnvan Değişikliğinden Önceki Hizmetin SayılmasıYeni atanan sözleşmeli eş durumu tayini4b den 4b ye geçiş kullanılmayan yıllık izin aktarımıiçişleri bakanlığı teknisyenSözleşmeli İKM'nin tayiniBecayiş Tek Başlık Tüm KurumlarUzun dönem askerlikten yıllık izin kullanabilir mi 4blilerKadrolu Bir Memurun Sözleşmeli Öğretmen Olarak Atanması

Sözlük

akşam yemeği 1 ortak 2 sarı dilim 2 alel ön eki 1 nocebo 1 karpuzun tarlada 50 kuruş markette 25 tl olması 1 otobüsteki tıs sesi 1 uludağ soda 1 yazıp yazıp silenler 3 Hızlı tren yolculuğu 2

Son Haberler

Ukrayna, Kursk'ta Rusya'ya ait askeri konvoyu vurduUzunköprü'de çuvallarda ölü köpeklerin bulunmasına ilişkin 4 gözaltıGördes'teki orman yangını sürüyor: 2 kırsal mahalle boşaltıldıMerkez Bankası rezervleri 153 milyon dolar azaldıSPK, AHES Gayrimenkul'ün halka arzını onayladı

Editörün Seçimi

2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımHaziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!P.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?