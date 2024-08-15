Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Ağustos 2024 23:40
Görevlendirme zamanı

il içi görevlendirmeler ne zaman yapılıyor acaba bilen var mı?

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