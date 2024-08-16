Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Ağustos 2024 00:01
Eksik yatan maaş

Temmuz ayına göre 300 TL eksik yatmış. Vergi dilimi mi oluyor acaba arkadaşlar


RütbesizKomiser
Aday Memur
16 Ağustos 2024 01:01
polsan bu ay fazla alıyor ondandır

Sbz1dftd
Aday Memur
16 Ağustos 2024 07:23
senin rütbeni söktüler neden rütbesiz komisersin sen rütben yoksa komser değilsin
RütbesizKomiser, 11 saat önce
polsan bu ay fazla alıyor ondandır
Toplam 2 mesaj

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