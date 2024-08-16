Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Ağustos 2024 00:01
Maaş

Temmuz ayına göre 300 TL eksik yatmış. Vergi dilimi mi oluyor acaba arkadaşlar

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