Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ağustos 2024 00:10
Diyarbakır Gazi Yaşargil EAH Laboratuvar

Merhabalar İstanbul?da bir eğitim araştırma hastanesinde laborant olarak çalışıyorum. Memleketim olan Diyarbakır?a tayin almak istiyorum. Bu hastaneye kredim yeterli bilmiyorum ama burda çalışan laborant varsa hastane hakkında genel bilgi verirse sevinirim.

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