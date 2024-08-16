Aday memurken yüksek lisans

Arkadaşlar konuyu nereye açacağımı tam bilemedim. Bir kuruma 652 ye tabi olarak yerleştim güvenlik soruşturması sonrası atamam yapılacak fakat başka bir ilde yüksek lisans yapmak istiyorum. Aday memurluk içerisinde yüksek lisans için eğitim nedeniyle tayin hakkı oluyor mu? Bu konuda bilgisi olan varsa sevinirim teşekkür ederim şimdiden

Arkadaşlar konuyu nereye açacağımı tam bilemedim. Bir kuruma 652 ye tabi olarak yerleştim güvenlik soruşturması sonrası atamam yapılacak fakat başka bir ilde yüksek lisans yapmak istiyorum. Aday memurluk içerisinde yüksek lisans için eğitim nedeniyle tayin hakkı oluyor mu? Bu konuda bilgisi olan varsa sevinirim teşekkür ederim şimdiden