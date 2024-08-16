KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Ağustos 2024 00:52
lütfen beni bilgilendiriniz
Arkadaşlar ben ikinci sınıfım ve Türkçe öğretmenliği bölümünü okuyorum. Herkesim dilinde öğretmen akademisi var ve ben çok anlamadım. Şimdi okulumuz bitince iki yık daha eğitim görüp üstüne de Doğuya atanıp bir yil boyunca sözleşmeli olarak mi çalışacağız? ve bu akademiler nerede nasıl alıyor maaşı nasıl KPSS'yi kazanıp mi akademiye alınıyoruz atama işleri nasıl oluyor hiçbir şey anlamadım bilen varsa bana tane tane anlatabilir mi rica ediyorum teşekkürler şimdiden

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