lütfen beni bilgilendiriniz

Arkadaşlar ben ikinci sınıfım ve Türkçe öğretmenliği bölümünü okuyorum. Herkesim dilinde öğretmen akademisi var ve ben çok anlamadım. Şimdi okulumuz bitince iki yık daha eğitim görüp üstüne de Doğuya atanıp bir yil boyunca sözleşmeli olarak mi çalışacağız? ve bu akademiler nerede nasıl alıyor maaşı nasıl KPSS'yi kazanıp mi akademiye alınıyoruz atama işleri nasıl oluyor hiçbir şey anlamadım bilen varsa bana tane tane anlatabilir mi rica ediyorum teşekkürler şimdiden

Arkadaşlar ben ikinci sınıfım ve Türkçe öğretmenliği bölümünü okuyorum. Herkesim dilinde öğretmen akademisi var ve ben çok anlamadım. Şimdi okulumuz bitince iki yık daha eğitim görüp üstüne de Doğuya atanıp bir yil boyunca sözleşmeli olarak mi çalışacağız? ve bu akademiler nerede nasıl alıyor maaşı nasıl KPSS'yi kazanıp mi akademiye alınıyoruz atama işleri nasıl oluyor hiçbir şey anlamadım bilen varsa bana tane tane anlatabilir mi rica ediyorum teşekkürler şimdiden