Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Ağustos 2024 03:24
Sağlık ve Can güvenliği özrü - İl Emri

eşler için 3.cü şehir seceneği ile problemlerini çözelim denmiş fakat sağlık , engelli ve can güvenliği gibi hayatı bir problem için kontenjan dahi açılmayan şehirler için il emri dışında bi çözüm sunulacak mı?


beneklimantar
Aday Memur
16 Ağustos 2024 03:31

sağlığı ve canı tehlikede olan birine kontenjan yok o yüzden başının çaresine bak demek doğru olur m


beneklimantar
Aday Memur
16 Ağustos 2024 03:37

doğru olur mu sizce bu durum? Çok düşündük fakat mantığımız almadı bunu error verdi &#129327; dava konusu olsa sanırız kazanır arkadaşlar di mi sonuçta hayati bi husus


beneklimantar
Aday Memur
16 Ağustos 2024 14:44

güncel

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