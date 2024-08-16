4B den 399'a geçiş

Selamlar.

İki sene önce sözleşmeli 4b infaz koruma memurluğu yaparken ticaret bakanlığı sözleşmeli büro memurluğunu kazanmıştım.

4 b den 4 b ye aynı unvan olduğu için geçişim olmaz denildi, istifa sonrası atamam yapılmadı ve 1 yıl ceza yedim.

Ticaret bakanlığı personel daire başta gecebilirsin biz zaten alımda belirttik 4b li çalışıyor diye sizde belirtiniz ve geçebilirsiniz demişti sonra atamam yapılmadı.

Bir kac kişi sozlesme yenilememe dilekçesi verdi onlar geçti emsal karar var dediler. Cumhurbaşkanlığı strateji daire den bana 1 ay önce olması lazimdi öyle olmaz demislerdi.

Sadece ben değil bir cok kişi bölümüne bakıyor başka bir alıma tercih yapıyor ondan sonra memuriyeti yanıyor gideceği yere gidemiyor 1 yıl ceza yiyor.

Bu geçişler kadrolar yanmasın diye daraltilmamis miydi böyle de hem gideceğin yere atanamiyorsin hem kendi memuriyetin gidiyor hem ceza yiyorsun. Kamu yararı nerede burada. Hem kişi ceza çekiyor hem vatandaş ceza cekiyor. Kimisi de tercihden sonra öğrenip bu sıkıntıları hiç riske girmiyor. Yine kadro yanmis oluyor.

Muhattap neresi diye soruyorum. İlgili bakanlık personel daireleri tam bilmiyor, cumhurbaşkanlığı strateji daire diyen var, çalışma bakanlığı diyen var, cumhurbaşkanlığı idari işler diyen personel prensipler, hukuk kurulu diyen.

Yoğunluktan telefonla ulaşamıyorsun, ulasirsan malesef eksik ya da hatalı cevap alma olasılığın da var.

Öyle ilginç bir durum da var ki evrakları gönderdin arşiv araştırması yapıldı işe başladın ama sonradan işten atıldın. Böyle oldu diyenler de var. Bir mufetttis inceler usule aykırı bulur atilirsin ki öyle oldu diyenlerde.

Sözleşmeli 4b den 399 kit e aynı unvanda yani diploma ile kazanılmış hak harici normal bir şekilde geçebilir miyim net bilmiyorum. Nereneden nasıl net öğrenilir