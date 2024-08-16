Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


16 Ağustos 2024 05:19
4B den 399'a geçiş

Selamlar.

İki sene önce sözleşmeli 4b infaz koruma memurluğu yaparken ticaret bakanlığı sözleşmeli büro memurluğunu kazanmıştım.

4 b den 4 b ye aynı unvan olduğu için geçişim olmaz denildi, istifa sonrası atamam yapılmadı ve 1 yıl ceza yedim.

Ticaret bakanlığı personel daire başta gecebilirsin biz zaten alımda belirttik 4b li çalışıyor diye sizde belirtiniz ve geçebilirsiniz demişti sonra atamam yapılmadı.

Bir kac kişi sozlesme yenilememe dilekçesi verdi onlar geçti emsal karar var dediler. Cumhurbaşkanlığı strateji daire den bana 1 ay önce olması lazimdi öyle olmaz demislerdi.

Sadece ben değil bir cok kişi bölümüne bakıyor başka bir alıma tercih yapıyor ondan sonra memuriyeti yanıyor gideceği yere gidemiyor 1 yıl ceza yiyor.

Bu geçişler kadrolar yanmasın diye daraltilmamis miydi böyle de hem gideceğin yere atanamiyorsin hem kendi memuriyetin gidiyor hem ceza yiyorsun. Kamu yararı nerede burada. Hem kişi ceza çekiyor hem vatandaş ceza cekiyor. Kimisi de tercihden sonra öğrenip bu sıkıntıları hiç riske girmiyor. Yine kadro yanmis oluyor.

Muhattap neresi diye soruyorum. İlgili bakanlık personel daireleri tam bilmiyor, cumhurbaşkanlığı strateji daire diyen var, çalışma bakanlığı diyen var, cumhurbaşkanlığı idari işler diyen personel prensipler, hukuk kurulu diyen.

Yoğunluktan telefonla ulaşamıyorsun, ulasirsan malesef eksik ya da hatalı cevap alma olasılığın da var.

Öyle ilginç bir durum da var ki evrakları gönderdin arşiv araştırması yapıldı işe başladın ama sonradan işten atıldın. Böyle oldu diyenler de var. Bir mufetttis inceler usule aykırı bulur atilirsin ki öyle oldu diyenlerde.

Sözleşmeli 4b den 399 kit e aynı unvanda yani diploma ile kazanılmış hak harici normal bir şekilde geçebilir miyim net bilmiyorum. Nereneden nasıl net öğrenilir


furyschopen
Şef
16 Ağustos 2024 08:12
neden aynı soruyu durmadan soruyorsun? sana bunun cevabını özelden de verdim? 100 kişi cevapladı hala aynı soruyu soruyorsun.

kitbm
Aday Memur
16 Ağustos 2024 09:19

Hiç bir yerden net bir şekilde öğrenemezsin. Çünkü birbirlerinin bağlı olduğu bir karar yok. Yani 4b ve 399 un beraber değerlendirildiği.

Sizin takıldığınız nokta bu yazı;

"1/1/2024 tarihinden sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine îlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmaz."

Kit ile resmi gazete de 17/10/2023 tarihinde bu karar ama resmi yazının 2. maddesi diyor ki bu karar KİT leri kapsar.

Zaten şu anda başka 4b li atananlarda 3 yıl şartı gibi bir durum yok.


loverstray
Aday Memur
16 Ağustos 2024 12:05

Bu yazıyı kendi yazımızı nasıl silebiliriz

furyschopen, 11 saat önce
neden aynı soruyu durmadan soruyorsun? sana bunun cevabını özelden de verdim? 100 kişi cevapladı hala aynı soruyu soruyorsun.

furyschopen
Şef
16 Ağustos 2024 12:05
silemezsin
loverstray, 7 saat önce

Bu yazıyı kendi yazımızı nasıl silebiliriz


kitbm
Aday Memur
16 Ağustos 2024 13:41

yönetici silebiliyor. mesaj atarsanız silerler

loverstray, 7 saat önce

Bu yazıyı kendi yazımızı nasıl silebiliriz

Toplam 5 mesaj

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