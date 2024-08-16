Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Ağustos 2024 07:27
Müdür Yardımcısı
Hocalarım koordinatör müdür yardımcılığının artı ve eksisi nelerdir. İdareci olsanız mesem kısmına mı bakarsınız yoksa örgün eğitim kısmına mı? Bilgi verirseniz memnun olurum. Teşekkürler

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