Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Ağustos 2024 08:10
Meslek öğretmeni maaşı ne kadar?

merhaba bir meslek öğretmeni şuan ne kadar alıyor


Pelinin1
Şef
16 Ağustos 2024 12:44

100 bin alıyor :))

Toplam 1 mesaj

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