Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ağustos 2024 08:14
Yedek Subaylık

günaydın memur dostlar

Şuanda hastanede tıbbi sekreterim lisans mezunuyum , askerliğimi yedek subay olarak yapmak istiyorum hangi celp döneminde verirsem gelme ihtimali fazla olur? Seçilirsem sizce hangi görev alanına verirler? Cevap veren arkadaşlara teşekkürler

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