Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


16 Ağustos 2024 10:13
Belediyeye Açıktan Atama
Herkese iyi günler arkadaşlar bir konu hakkında bilgi almak istiyorum bu belediyelerin açmış olduğu zabıta ve itfaiye eri alımları ile alakalı olarak belirtilen açıktan atama ile alım yapılması ile alakalı olarak astsubaylık veya uzman Çavuşluk'tan geçişlerde bu üniversite mezunu arama kriterleri ve KPSS kriterleri de açıktan atama usulüyle atanacak personel için geçerli mi bu konu hakkında bilgi sahibi olan bir arkadaşımız beni bilgilendirirsen çok sevinirim herkese iyi günler

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