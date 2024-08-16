Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Ağustos 2024 10:20
Ünvan değişikliği Sınavı

Arkadaşlar programcılık kadrosu için bir yardım eden olursa çok sevinirim bir türlü ne döküman ne soru bulamadım sorular var biraz ama onlarda konu bilmeyince olmuyor

lütfen yardım edebilir misiniz?

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