Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Ağustos 2024 10:30
EŞ TAYİNİ RED GELENLER VE UYAP İTİRAZ SÜRECİ HK.

EŞ TAYİNİM OLUMSUZ SONUÇLANDI VE İPTAL SEBEPLERİ NE BİLMİYORUM. .19-23 AĞUSTOS ARASI İTİRAZ VE TEKRAR İNCELEME SÜRECİ UYAP TAN OLACAK DİYOR.UYAPTAN NASIL İTİRAZ EDİCEZ? BU KONU HAKKINDA BİLGİSİ OLAN DAHA ÖNCE YAŞAYAN MESLEKTAŞLARIM VARSA YAZIP YARDIMCI OLABİLİRLERMİ? VE ÖRNEK DİLEKÇESİ OLAN VARMI?


Biradetbeyfendi
Şef
16 Ağustos 2024 11:47

Durumunuz neydi tam olarak sozlesmelimisiniz esiniz merde calisiyo atanmadan once evlimiydiniz ?

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