Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Ağustos 2024 10:40
2. bölge görevi için durdurma kabul edilmedi, ilişik kesildi

Dün itibari ile 38 ilinden ilişiğimiz kesildi 2. Bölge için durdurmalar reddedildi. Farklı illerde de bu konu mevcut mu?


sancak bayrak
Şube Müdürü
16 Ağustos 2024 11:01

Kocaeli İzmit te benim bildiğim bir arkadaş var,eş durumu dan beş yıl ipka yaptı bu yıl tayini çıktı ve durdurma yapmıştı.ilişki kesmedi devam ediyor.

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