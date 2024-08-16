Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Ağustos 2024 10:56
Öğretmen için 2024 yılında emekli olmak 2025 göre avantajlı mı?

Öğretmenlerin emekliliğinde de 2024 yılında emekli olmak 2025 yılına göre avantajlı mı


Pelinin1
Şef
16 Ağustos 2024 11:48

Ne alaka ? :)

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