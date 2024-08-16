Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Ağustos 2024 11:02
Uyum haftası olacak mı?

Az önce bir sitede seminer haftasının detaylı planını inceledim. Müfredatı değişenler mutlaka 3 gün eğitime alınacak diyor ama 1. sınıf öğretmeni olarak Uyum haftası da var.

Sizce nasil olacak? Hem uyum hem eğitim mi olacak yoksa uyum haftası iptal mi olacak?

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