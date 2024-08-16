Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


16 Ağustos 2024 13:57
Tsk psikiyatri

Tsk psikiyatri

Arkadaslar merhaba yaklaşık 8 ay önce psikiyatriye gittim bana 2 tanı koydu f43.2 ve f63.0 2 kutuda ilaç yazıldı ama ilaclari almadım uzmanlık başvurusunda bulundum saglik raporunda sorun çıkmaması için nasil bir yol izlemeliyim yardimci olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.


abdullah gelturan
Aday Memur
16 Ağustos 2024 15:15

rabbine yönel allah'a sığın ancak öyle geçebilirsin aksi takdirde elenirsin bu konuda çok ciddiyim allahtan ise ve yanlızca ona yönel allah kerimdir yardımcın olacaktır hakkında en güzeli olsun

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