KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


16 Ağustos 2024 14:17
2026 KPSS Tavsiyeleri

Bu sene Avcılık ve Yaban Hayatı bölümüne başlayacağım. Orman Genel Müdürlüğü veya Milli Parklara atanmak için önümdeki 2 yıl boyunca Kpss'ye nasıl hazırlanmalıyım ? Hangi kaynakları ve kanalları takip etmeliyim ? Özellikle sıfırdan matematiğe başlamak için kaynak önerileriniz nelerdir ?

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