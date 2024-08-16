Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Ağustos 2024 14:26
DYK Görevi Çıkarsa..

Sayın hocalarım merhaba, DYK kılavuzunda istediğim bilgiyi bulamadığım için sizlere bir konuyu danışmak amacıyla bu başlığı açıyorum.

DYK kurslarında 'Tercihlerim dışında kurslarda görev almak istiyorum.' ibaresini işaretlediğimizde şayet görev çıkarsa gitmek zorunda mıyız ? Şimdi şunu diyebilirsiniz 'çıkmasını istemiyorsun madem neden işaretliyorsun?' lakin benim bulunduğum ilçe çok büyük bir ilçe ve çok uzak bir okul çıkarsa gitmek zor olabilir diye düşünüyorum. Siz değerli hocalarımın fikirlerini almak istedim.

Yanıt veren tüm hocalarıma teşekkür eder, herkese iyi günler dilerim.


hasanpoy2007
Aday Memur
16 Ağustos 2024 14:51

Bildiğim;görev çıkarsa, beğenmezseniz dilekce verirsiniz.yerinize bir öğretmen verilene kadar ayrılamazsınız.


Arrogantmodigliani
Aday Memur
16 Ağustos 2024 14:53

Yanıtınız için çok teşekkür ederim sayın hocam.

hasanpoy2007, 1 saat önce

Bildiğim;görev çıkarsa, beğenmezseniz dilekce verirsiniz.yerinize bir öğretmen verilene kadar ayrılamazsınız.

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