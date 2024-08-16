Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


16 Ağustos 2024 14:53
Üniversiteden Belediyeye Geçiş

Arkadaşlar bilindiği üzere kurumlar arası muvafakat istemelerinde maaş olarak avantajlı olduğun takdirde kurum muvafakat vermek zorunda diye biliyorum. (Yanlış ise bilgilendirirseniz sevinirim.) X bir belediye aynı ünvanda bizi almayı kabul ettiği takdirde sosyal denge vs devreye girdiği için maaş artıyor haliyle. Bu durumda çalıştığımız Üniversite muvafakat vermek orunda mıdır vermese mahkeme yolu ile geçiş yapılabilir mi?

Bilen yardımcı olabilecek biri varsa çok memnun olurum.


elk muhendis
Şef
16 Ağustos 2024 15:14

Üniversitenin muvafakat verme zorunluluğu yok. Üst ünvanda dahi yok. Mahkeme ile üst ünvanda lehinize karar verilir. Belediye örneği üst ünvan sayılamaz.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
16 Ağustos 2024 15:29

SDS denilen ödeme maaş ödemesi değil. Özlük hakları diye nitelendirilebilecek bir ödeme türü olması gerekiyor benim bildiğim kadarıyla. SDS belediyeden belediyeye değişen hatta bazı belediyelerde olmayan bir ödeme türü. Muvafakat vermek zorunda olmadığını düşünüyorum ancak yine de şansınızı deneyin tabi ki. Bir avukata danışmanız yararınıza da olabilir.


elk muhendis
Şef
16 Ağustos 2024 15:40

Böyle bir şey olsa üniversitelerde adam kalmazdı, herkes belediyelere koşardı. Oradan anlayın işte işin yaş olduğunu.

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