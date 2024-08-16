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Editörler : Radore



Editör
16 Ağustos 2024 15:11
Orta düzey tansiyon aletleri modelleri

omron m2 basic hem-7121j-e üst koldan ölçer dijital tansiyon aleti

799 tl

omron m3 hem-7155-e comfort tansiyon aleti

1190 tl

omron m4 intelli it hem-7155t-ebk otomatik üst koldan tansiyon aleti

1158 tl

braun bua6350 koldan ölçer tansiyon aleti

1899 tl

acura ac-9080k türkçe konuşan tam otomatik tansiyon aleti

348 tl

wohler jpd-ha200 st1 üst koldan ölçer dijital tansiyon aleti

378 tl

beurer bc 28 dijital bilekten tansiyon ölçme aleti

1051 tl

wicron life türkçe konuşan koldan ölçer tam otomatik dijital tansiyon aleti

339 tl

life net medikal wbp108 üst koldan ölçer tam otomatik tansiyon aleti

351 tl

braun exactfit 1 bua 5000 üst koldan ölçer tansiyon aleti

687 tl

armoline steteskoplu cırtlı manuel tansiyon aleti

269 tl

lifetime+ health care wbp105 tam otomatik dijital konuşan tansiyon aleti 399tl

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