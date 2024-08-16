Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


16 Ağustos 2024 15:36
Alışverişte harcanın paranın geri alınabileceği bir uygulama var kullanan var mı?

Selam arkadaşlar bir uygulama var ben daha kullanmadım ama kullanmayı düşünüyor. Gıda, giyim, ev ihtiyaçları(deterjan vs) gibi harcamalarda iade yoluyla puan veriyorlarmış. Şimdi her şeyin hızla pahalandığı bu dönemde bende ev ekonomimi korumak istiyorum ama daha önce hiç benzer bir şey kullanmadığım için güvenemiyorum, nasıl oluyor aklımda almıyor açıkçası. Hayat pay denen bu uygulamayı kullanan ya da hakkında yorumu olan varsa bilgi verebilir mi? Uğraşmaya değer mi sizce?

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