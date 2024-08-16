Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Ağustos 2024 15:58
emsale takılma

emsale takılma ne demek takılan var mı

2013 girişli 4 yıllık üniversite mezunları arkadaşlarımızın derece kademesi nasıldır


iyiniyetliücüncükisi
Aday Memur
16 Ağustos 2024 17:10
seninle aynı yaşta olan birini, memuriyette kademe olarak önüne geçmeni engellemesidir emsal basit olarak. ben 2 seneden fazla takılmıştım. çok acı ama yapacak birşey yok

FikiFiki
Memur
16 Ağustos 2024 17:37
üniversite mezunu bir memur 9/1 dereceden başlar. en erken lisans mezunu olma yaşı ise 22'dir. 22 yaşından önce memuriyete başlamış ve lisans mezunu iseniz; öncesinde çalıştıklarınız derece ve kademenize sayılmaz.
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