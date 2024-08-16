Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


16 Ağustos 2024 16:11
Ortaöğretim mezunu ve zihinsel engelli bir birey olarak Gümrük Memuru olma ihtimalim var mı?

Merhabalar. Ben %40 oranında zihinsel engelli bir birey olarak Gümrük Memuru olmak istediğim için ortaöğretim mezunu olarak E-KPSS sınavına girmiştim. Puanım Gümrük Memurluğuna yetiyor. Ama ortaöğretim mezunu olarak sınava girdiğim için ve %40 oranında zihinsel engelli olduğum için kabul edilir miyim hiç bilmiyorum. Bu konu hakkında bilgi verebilirseniz sevinirim.

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