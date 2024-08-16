Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Ağustos 2024 16:47
ÖSYM Görevi

1 Eylül de kpss önlisans sınavına bina yedek görevlisi olarak görev alacağım. İlk defa böyle bir görev alıyorum. Ne iş yapar ayrıca ne kadar ücret alır. Paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar.


baykuş123
Şef
16 Ağustos 2024 16:55

Sınav görevini kabul ettiğiniz sayfada sınav yönergesini okuyun ya da aynı sayfada byg videosunu izleyin oralarda anlatılıyor

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