Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ağustos 2024 17:13
Yolluk?

Arkadaşlar ayrılacağım hastane diğer tayini çıkanlara kâğıt verip gideceğiniz hastanede yolluk ücretini alırsınız demiş kâğıt verip göndermişler bende haftaya ayrılış yapacağım sıkıntı olur mu bu durum gideceğim hastane verir mi ya da bu duruma karşı çıkıp kendi hastaneme direnebilir miyim yoksa uğraşmayıp gittiğim yerden mi almalıyım?

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