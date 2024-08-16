Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


16 Ağustos 2024 17:41
Yol harcı hk. Yd. Sb

10 Ağustos 2024 tarihinde yedek subay olarak terhis oldum. Yol parası için dilekçe verdim fakat şöyle bir durum var kıta görevimi memleketimde yaptım ikametgahım aynı il içinde 100km ötede bana yol parası yatarmı ? Bir ayrıntı daha var garnizon sınırları kıta görevimi yaptığım kasaba ile sınırlı bu da yaklaşık 10km alanı kapsıyor diğer yerler aynı il içinde bile olsa garnizon dışı kabul ediliyor bu istisnadan dolayı para alabilir miyim?


manidar06
Aday Memur
16 Ağustos 2024 18:53
Bunlar ne ince hesaplar 300-400 lira alsan ne almasan ne

terhis59
16 Ağustos 2024 18:58

12200 yatıyor

manidar06, 41 dk. önce
Bunlar ne ince hesaplar 300-400 lira alsan ne almasan ne
Toplam 2 mesaj

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