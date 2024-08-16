Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Ağustos 2024 18:04
Sağlık özrü diye bir gerçek var.

Çocuğuma otizm teşhisi raporu verildi ve ailemden destek almak için saglık özürü istedim, Allah kimseye vermesin... İl ilçe emri verilmezse hayatımiz ne olur tahmin bile edemiyorum, saygilarimla...


beneklimantar
Aday Memur
16 Ağustos 2024 18:31

Allah Teala şifalar versin hocam. Biz de bu hususta başlık açtık kimse karlı bile olup yorum dahi ya


beneklimantar
Aday Memur
16 Ağustos 2024 18:34

kimse oralı olup yorum dahi yapmadı sağlık ve can güvenliği özrü hayatı


beneklimantar
Aday Memur
16 Ağustos 2024 18:35

hayati önem taşıyan bi mesele il emri olmazsa çok sıkıntı

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