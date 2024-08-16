Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ağustos 2024 18:08
Memuriyete girişte askerlik şartı

Merhabalar. 6 yıllık Emniyet Personeliyim bu sene kısmetse KPSS?ye girip Sağlık Bakanlığına okuduğum bölümden atanmayı düşünüyorum. Kafama takılan konu şu: Ben atandığım taktirde emniyetten istifa ettiğim an tecil durumum kalkıyor ve memuriyete girişte sanırım askerlikten muaf belgesi isteniyormuş, yaşım 28 olduğu için eğitimden tecil hakkımda kalmamış. Askerlik şubesi ile görüştüm Ocak veya Şubat ayında istifa edersen yıl sonuna kadar asker kaçağı gözükmezsin sıkıntı olmaz dediler. Daha önce başına böyle bir şey gelem oldu mu? Veya konu hakkında bilgisi olan var mı?

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