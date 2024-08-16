Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Ağustos 2024 18:09
Meslekten istifa sonrası askerlik

Merhabalar. 6 yıllık Emniyet Personeliyim bu sene kısmetse KPSS?ye girip Sağlık Bakanlığına okuduğum bölümden atanmayı düşünüyorum. Kafama takılan konu şu: Ben atandığım taktirde emniyetten istifa ettiğim an tecil durumum kalkıyor ve memuriyete girişte sanırım askerlikten muaf belgesi isteniyormuş, yaşım 28 olduğu için eğitimden tecil hakkımda kalmamış. Askerlik şubesi ile görüştüm Ocak veya Şubat ayında istifa edersen yıl sonuna kadar asker kaçağı gözükmezsin sıkıntı olmaz dediler. Daha önce başına böyle bir şey gelem oldu mu? Veya konu hakkında bilgisi olan var mı?


diyorumki06
Şef
16 Ağustos 2024 23:51
3-5 aya gidecek gibi kendini hazırla bedelli istersen her türlü başvurursun sorun olmaz. eğer askerliğine devam ederken polisliği kazandıysan kalan süreyi tamamlarsın bedelli yapamazsın
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