Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Ağustos 2024 19:37
YAZILI İKAZ

Merhaba 2 yıllık polis memuruyum görevi savsaklamadan yazılı ikaz yedim. Merak ettiğim konu gelecek yil komiserlige başvurucam bana sorun teşkil eder mi


xLmx
Şef
16 Ağustos 2024 20:43
sarı zarfmi yazılı ikaz dediğiniz konu

Altug2729
Aday Memur
16 Ağustos 2024 20:43
hiçbişey olmaz rahat ol

Ahmet363535363
16 Ağustos 2024 20:48

Sari zarf felan vermediler sadece imza attım o kadar

xLmx, 36 dk. önce
sarı zarfmi yazılı ikaz dediğiniz konu
Toplam 3 mesaj

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