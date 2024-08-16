Yazılı ikazın bağlayıcılığı var mı?

Meslekte "sarı zarf" olarak bilinir rapor yazmak yerine uyarı amaçlı bir ikazdır resmi bir karşılığı yok pbs'de görünmez sadece bulunduğunuz birimde muhafaza edilir yeriniz değiştiğinde oraya gitmez. Boş birşey yani komiserlik sınavında karşına çıkmaz kesinlikle.

Meslekte "sarı zarf" olarak bilinir rapor yazmak yerine uyarı amaçlı bir ikazdır resmi bir karşılığı yok pbs'de görünmez sadece bulunduğunuz birimde muhafaza edilir yeriniz değiştiğinde oraya gitmez. Boş birşey yani komiserlik sınavında karşına çıkmaz kesinlikle.