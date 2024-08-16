Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Ağustos 2024 19:37
Yazılı ikazın bağlayıcılığı var mı?

Merhaba 2 yıllık polis memuruyum görevi savsaklamadan yazılı ikaz yedim. Merak ettiğim konu gelecek yil komiserlige başvurucam bana sorun teşkil eder mi


xLmx
Şef
16 Ağustos 2024 20:43
sarı zarfmi yazılı ikaz dediğiniz konu

Altug2729
Aday Memur
16 Ağustos 2024 20:43
hiçbişey olmaz rahat ol

Ahmet363535363
Aday Memur
16 Ağustos 2024 20:48

Sari zarf felan vermediler sadece imza attım o kadar

xLmx, Dün
sarı zarfmi yazılı ikaz dediğiniz konu

koruma1903
Şef
16 Ağustos 2024 21:34
Meslekte "sarı zarf" olarak bilinir rapor yazmak yerine uyarı amaçlı bir ikazdır resmi bir karşılığı yok pbs'de görünmez sadece bulunduğunuz birimde muhafaza edilir yeriniz değiştiğinde oraya gitmez. Boş birşey yani komiserlik sınavında karşına çıkmaz kesinlikle.
Ahmet363535363, Dün

Sari zarf felan vermediler sadece imza attım o kadar


Sbz1dftd
Aday Memur
16 Ağustos 2024 22:03
komiserlik sınavı nezaman ki

Ahmet363535363
Aday Memur
17 Ağustos 2024 11:01

Çok teşekkür ederim sağolun

koruma1903, Dün
Meslekte "sarı zarf" olarak bilinir rapor yazmak yerine uyarı amaçlı bir ikazdır resmi bir karşılığı yok pbs'de görünmez sadece bulunduğunuz birimde muhafaza edilir yeriniz değiştiğinde oraya gitmez. Boş birşey yani komiserlik sınavında karşına çıkmaz kesinlikle.
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