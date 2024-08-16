Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


16 Ağustos 2024 19:38
YAZILI İKAZ

Merhaba 2 yıllık polis memuruyum görevi savsaklamadan ikaz yazisi yedim. Merak ettiğim konu gelecek yil komiserlige başvurucam bana sorun teşkil eder mi

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