Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ağustos 2024 20:01
Muvafakatname
çalıştığım hastaneden muvafakatname aldım , geçmek istediğim devlet hastanesine muvafakat başvurusu nereden ve nasıl yapılıyor bilgisi olan var mı?

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