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Editörler : supporters.


16 Ağustos 2024 20:05
Yapı Kredi asgri tutar ödeme sınırı

Selam dostlar

Nisan ayında esnek hesap borcumu sıfırladım.Fakat nisandan sonra yine harcama yaptım.Mayıs,haziran asgari tutarları 300 450 tl arası geliyordu ben de sıkıntı çıkmaması için düzen li 1000 tl gibi yüksek ücretler yatırdım ve yine harcamalar yaptım.Şuanda güncel borcum 3694&#8378;.Amacım bu aylar içerisinde borcumu kapatmak.Fakat bu ay ve önümüzdeki ay içerisinde yine asgari tutarı yatırmak durumunda kalacağım.Bazı forum ve kaynaklardan yaptığım araştırmaya göre bu asgari tutarın ödeme süresi varmış ve bu bankadan bankaya değişiyormuş.Eğer azami süre dolarsa(örn:3 ay) asgari tutarı ödesen bile parayı istiyorlarmış.Bunun bir aslı var mı?Yapı kredide böyle birşey mümkün mü?Aydınlatırsanız sevinirim.


Naturelcell
Aday Memur
16 Ağustos 2024 20:10

Borcum 3694 tl demek istedim

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