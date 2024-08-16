Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ağustos 2024 20:06
maaş robotu ile yatan maaş arasındaki fark
Merhaba 2/3 derece kademe Sağlık teknikeri kadrosundayım memurlar.net maaş robotunun hesapladığı maaş ile aldığım maaş arasında 450 tl fark var sizde de durum aynı mı?

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