Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Ağustos 2024 20:28
MEB: Mazerete bağlı ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerle ilgili özel çalışma yapılacak.

?Tercihleri doğrultusunda yer değişikliği gerçekleştirilemeyen öğretmenler için yeni bir çalışma gerçekleştirilmesi planlanıyor. Aile birliği mazereti başta olmak üzere diğer mazeret gruplarından da yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerin, eğitim kurumlarının ihtiyaç durumları da göz önünde bulundurularak alınacak talepler doğrultusunda gerekirse birebir görüşmeler yapılarak taleplerin karşılanması sağlanacak.?https://www.meb.gov.tr/ogretmenlerin-mazerete-bagli-atama-sonuclari-aciklandi/haber/34509/tr


majesteleri7
Daire Başkanı
16 Ağustos 2024 20:30

Böyle bir açıklama gelmiş ne demekse artık heyecan devam ediyor bizi izlemeye devam diyor meb


Salih.manitu
Aday Memur
16 Ağustos 2024 20:30
İl içi,il dışı olmaz umarım.Sadece eş durumu olmalı.

majesteleri7
Daire Başkanı
16 Ağustos 2024 20:31

Dostum mazeret grupları diyor heyecana kapılıp yanlış okuma lütfen.maç henüz bitmedi sevenler ayrılır mı söyle?

Salih.manitu, 50 dk. önce
İl içi,il dışı olmaz umarım.Sadece eş durumu olmalı.

VHanzegu
Aday Memur
16 Ağustos 2024 21:06

İlçeden bağlı bulunduğu İl merkezine mazeret tayini isteyip çıkmayan öğretmene ilçe emri yarıyor mu?


dlnc30
16 Ağustos 2024 21:07
birebir görüşme yapılacak serken açıklamada ne demek istemiş

dlnc30
16 Ağustos 2024 21:08
derken düzeltme
dlnc30, 13 dk. önce
birebir görüşme yapılacak serken açıklamada ne demek istemiş

Aşıkoğlu52
Memur
16 Ağustos 2024 21:13

https://www.meb.gov.tr/ogretmenlerin-mazerete-bagli-atama-sonuclari-aciklandi/haber/34509/tr


Aşıkoğlu52
Memur
16 Ağustos 2024 21:14

Biz bitti demeden bitmez der gibi bir açıklama olmuş. Bakalım MEVLAM neyler neylerse güzel eyler.

Aşıkoğlu52, 7 dk. önce

https://www.meb.gov.tr/ogretmenlerin-mazerete-bagli-atama-sonuclari-aciklandi/haber/34509/tr


dlnc30
16 Ağustos 2024 21:15
ne kadar sürer bu çalışma
majesteleri7, 50 dk. önce

Böyle bir açıklama gelmiş ne demekse artık heyecan devam ediyor bizi izlemeye devam diyor meb

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