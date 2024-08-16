Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Ağustos 2024 20:29
Acilen ve İlçe emri verilmelidir

Yeter artık bir yıldır eşim ve çocuklarımdan ayrıyız. Ben oraya gidemiyorsam, o buraya gelsin. Üçüncü ilde birleşme açıklaması sene başında verilseydi sorun olmazdı. Biz evimizi taşıdık, çocuklarımızın okulunu ayarladık. Öğretmen eşler bulundukları iki şehirden birinde hangisinde ihtiyaç varsa orada birleşsin ya da her sene olduğu gibi bu yıl da il ve ilçe emri verilsin. Haksızlık giderilsin.


MALATYA BATTALGAZİ
Şube Müdürü
16 Ağustos 2024 20:33

Düzeltme: Başlık Acilen il ve ilçe verilmelidir olacaktı

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mazeret tayinleri ne zaman açıklanır? (Açıklandı)Maymun çiçeği ülkemizde. Okullar tehlikeye girer mi?Yeni kayıt olan öğrenci parasıProje okuluna görevlendirmede müdür izni?Yeni öğretmen olmuş birine tavsiyeleriniz nelerdir?Eş durumuKolejde Ücretli ÖğretmenlikÜcretli öğretmen maaşıAÖF görevini onaylamadımYüksek Lisans Mezunu İdareciler Arttırımlı Ek Ders Almak İçin Dava Süreci

Sözlük

Hızlı tren yolculuğu 1 güne bir söz bırak 2 broş 1 elektrik kesintisi 1 kadının kocasını kıskanması 1 salda gölü 4 kabak gibi ortada 3 taat 1 ali çardakcı 1 En beğendiğiniz yabancı film 2

Son Haberler

DMM, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın iddiasını yalanladıTürkiye'den Katz'ın Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki'Kuyu-16' operasyonunda 11 tutuklamaİzmir'deki yangında 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı, 16 ev yandıDiyarbakır'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Editörün Seçimi

2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımHaziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!P.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?