Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


16 Ağustos 2024 21:13
!!!!
üniversite hast kadrolu personel istifa edince sağlık ğersoneli 6 ay sonra normal devlet hastanesine geçeniliyor mu

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