KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Ağustos 2024 21:22
adli tip kurumu psikolog

İstanbul Adli Tıp Kurumu(Merkez Teşkilatı) Psikolog görevi ve iş yoğunluğu nedir? Maaşı nedir ? Bilgi verebilir misiniz ?


Nuraynen
Aday Memur
16 Ağustos 2024 21:36

Hocam görev ve kurumla ilgili bilgim yok ama merkez yerleşkesi bildiğim kadarıyla bahçelievlerde. Ve geçtiğimiz sene oradan kalabalığından trafiğinden bunalıp ayrıldığımız için bir iki kelam etmek istedim. İstanbulun görüp görebileceğin en güzel yeri diyemem belki ama fiyat performans açısından en iyisi diyebilirim. Değerini bilemediğimizden Allah belamızı verdi de mi böyle oldu bilmiyorum şu an tavsiye edebileceğim en iyi yerlerden birisidir muhtemelen. İstanbulun tam ortasında olup her yere kolay ulaşımı,diğer istanbul ilçelerine nispeten düşük kira tutarlarıyla ciddi güzel yer. Ha bir de partiden bağımsız belediye başkanı adamın dibi Allahın dırzolarıyla dolu bir memlekete gelmişim demeden canla başla çalışıyor adamın el atmadığı bir sosyal etkinlik yok. Hasılı canım bahçelievlerim keşke geri gelsem sana...


trknyr8
Aday Memur
16 Ağustos 2024 21:38
teşekkürler hocam Ankara yaşıyorum, bu yönleri hakkında bilgim yoktu sağolun
Nuraynen, 1 saat önce

Hocam görev ve kurumla ilgili bilgim yok ama merkez yerleşkesi bildiğim kadarıyla bahçelievlerde. Ve geçtiğimiz sene oradan kalabalığından trafiğinden bunalıp ayrıldığımız için bir iki kelam etmek istedim. İstanbulun görüp görebileceğin en güzel yeri diyemem belki ama fiyat performans açısından en iyisi diyebilirim. Değerini bilemediğimizden Allah belamızı verdi de mi böyle oldu bilmiyorum şu an tavsiye edebileceğim en iyi yerlerden birisidir muhtemelen. İstanbulun tam ortasında olup her yere kolay ulaşımı,diğer istanbul ilçelerine nispeten düşük kira tutarlarıyla ciddi güzel yer. Ha bir de partiden bağımsız belediye başkanı adamın dibi Allahın dırzolarıyla dolu bir memlekete gelmişim demeden canla başla çalışıyor adamın el atmadığı bir sosyal etkinlik yok. Hasılı canım bahçelievlerim keşke geri gelsem sana...

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