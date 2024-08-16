Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Ağustos 2024 21:34
Hizmet puanı

bulunduğum okul 22 puan zorunlu hizmet süresi 5 yıl. 6. yılımdan itibaren yüzde 50 arttırımlı almaya başladım. yani şuan 33 alıyorum. şuan atandığım okul 18 puan be zorunlu hizmet okulu. şuan da 27 puan mı alacağım?


Kuskusuz
Genel Müdür
16 Ağustos 2024 21:35

Evet

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