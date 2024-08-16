Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Ağustos 2024 21:53
ünvan değişikliği hk.

kurumum adalet bakanlığı. Adalet bakanlığı için daha önceki ünvan değişikliği sınavlarına göz attığımda tekniker ve teknisyen ünvanları ile ilgili olduğunu gördüm. Gih sınıfında olup zabıt katipliği, mübaşir gibi ünvanlara ünvan değişikliği sınavı açıldığında geçebilir miyim? Tam olarak bu ünvan değişikliği ne oluyor? Sadece ths sınıfı için mi var? Yoksa ünvan değiştirmek isteyen herkes girebiliyor mu? Bilgilendirirseniz sevinirim.

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