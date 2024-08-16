Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Ağustos 2024 21:58
Ebys görev yazıları tebliğ sayılır mı?

Ebys üzerinden dağıtılan görevlendirmeler tebliğ edilmiş sayılır mı?Sayılır ise Yönetmelik madde numarası vs nedir?


Ege79
Aday Memur
16 Ağustos 2024 22:55
Evet tebliğ edilmiş sayılır evrakın dağıtımı yapılmış ve size Ebys de düşmüşse..Esas olan Ebys dir evrak takibinde..Ebys Kullanma talimatına göre her kullanıcı Ebys ni açıp kontrol etmekle yükümlüdür.

agaB
Aday Memur
16 Ağustos 2024 23:13
Peki tebliğ edildi mi diyen birine bunu nasıl sunabilirim? Usulü nedir?
Ege79, Dün
Evet tebliğ edilmiş sayılır evrakın dağıtımı yapılmış ve size Ebys de düşmüşse..Esas olan Ebys dir evrak takibinde..Ebys Kullanma talimatına göre her kullanıcı Ebys ni açıp kontrol etmekle yükümlüdür.

Ege79
Aday Memur
16 Ağustos 2024 23:26
Tarihçeden bakabilirsiniz.

agaB
Aday Memur
16 Ağustos 2024 23:32
çıktı alıp ek yapıp göndermem lazım . Bunu nasıl yapmalıyım sizce
Ege79, 12 saat önce
Tarihçeden bakabilirsiniz.
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